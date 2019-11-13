Испания: чемпион мира и Европы объявил об уходе из футбола

Спортсмен завершит карьеру по окончании сезона-2019/2020.

Вилья поблагодарил команды, за которые он выступал, тренеров и партнеров, которые помогли ему «насладиться карьерой мечты». «Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживала», — написал нападающий.

В настоящий момент 37-летний испанец выступает за японский «Виссел Кобе», до этого форвард играл за американский «Нью-Йорк Сити». Также Вилья защищал цвета «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико», выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании — в 98 матчах он забил 59 мячей. В 2008-м Вилья стал чемпионом Европы, а два года спустя выиграл мировое первенство.