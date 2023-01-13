Испания: Чемпион мира по стрельбе скончался от огнестрельного ранения

Пятница, 13 Январь 2023 Испания

Испания: Чемпион мира по стрельбе скончался от огнестрельного ранения

Чемпион мира по практической стрельбе Бальестерос скончался от огнестрельного ранения.

Чемпион мира по практической стрельбе Хорхе Бальестерос скончался в Мадриде в возрасте 39 лет, сообщает Marca.

По данным источника, Бальестерос был найден с огнестрельным ранением в голову в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где он скончался. У Бальестероса, который был действующим офицером полиции, остались жена и двое детей.

В 2017 году Бальестерос выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, он также является трехкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. На последнем для спортсмена чемпионате мира в Паттайе (Таиланд) в 2022 году он занял 15-е место.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)