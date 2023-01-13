Испания: Чемпион мира по стрельбе скончался от огнестрельного ранения

Чемпион мира по практической стрельбе Хорхе Бальестерос скончался в Мадриде в возрасте 39 лет, сообщает Marca.

По данным источника, Бальестерос был найден с огнестрельным ранением в голову в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где он скончался. У Бальестероса, который был действующим офицером полиции, остались жена и двое детей.

В 2017 году Бальестерос выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, он также является трехкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. На последнем для спортсмена чемпионате мира в Паттайе (Таиланд) в 2022 году он занял 15-е место.