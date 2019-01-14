Испания: число посетителей музеев Дали в 2018 году сократилось

Понедельник, 14 Январь 2019 Испания Испания

Испания: число посетителей музеев Дали в 2018 году сократилось

Музеи Дали в 2018 году посетило 1,3 млн человек, что на 7,5% ниже по сравнению с предыдущим годом.

Статистику посещаемости обнародовал Фонд «Гала-Сальвадор Дали», который курирует три музея, расположенных в Жироне: Театр-музей Дали в Фигерасе, Замок «Гала-Дали» в Пуболе и дом Дали в Порт-Льигате.

Музей в Фигерасе, включая экспозицию ювелирных изделий, посетило более 1,1 млн человек, замок в Пуболе – 78,6 тысяч, дом в Порт-Льигате – 152,4 тысячи, пишет noticia.ru.

В фонде отмечают, что в четвертом квартале 2018 года число визитов выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о процессе восстановления и эффективности стратегии, направленной на борьбу с сезонностью туризма.

По статистике больше всего выросло число британских и американских посетителей, а среди испанцев, русских и итальянцев посещаемость, напротив, сократилось. Также отмечается, что снизилась активность экскурсионных групп, в связи с чем прибыль оказалась на 3% ниже запланированной.

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