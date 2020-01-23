Испания: число жертв шторма «Глория» выросло до 10 человек

Четверг, 23 Январь 2020 Испания Испания

Испания: число жертв шторма «Глория» выросло до 10 человек

За четыре дня, на протяжении которых шторм «Глория» бушует в Испании, непогода унесла жизни 10 человек. Ещё четверо числятся пропавшими без вести.

Последней жертвой «Глории» стал 69-летний мужчина, упавший в море в Пуэрто-де-Паламос (провинция Жирона). До этого сообщалось о гражданине Украины, который, предположительно, замёрз недалеко от торгового центра в Валенсии.

Наибольший материальный ущерб шторм нанёс побережьям Валенсии, Каталонии и Балеарских островов, пишет noticia.ru.

Синоптики прогнозируют, что в четверг «Глория», наконец, покинет Испанию.

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