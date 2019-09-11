Испания: Cirque du Soleil покажет цирковое шоу про Месси

Оно полностью посвящено звезде ФК «Барселоны» Лионелю Месси.

Билеты уже есть в продаже. Их стоимость варьируется от 39 до 175 евро.

Продолжительность шоу - полтора часа. В Барселоне шоу будут показывать с 10 октября по 10 ноября. А в Буэнос-Айресе - с 11 июня по 5 июля 2020 года, пишет noticia.ru.

Месси с женой и друзьями уже посмотрели шоу на закрытом показе.