Испания: Cirque du Soleil покажет цирковое шоу про Месси

Среда, 11 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: Cirque du Soleil покажет цирковое шоу про Месси

В Барселоне 10 октября состоится премьера нового шоу знаменитого Cirque du Soleil.

Оно полностью посвящено звезде ФК «Барселоны» Лионелю Месси.

Билеты уже есть в продаже. Их стоимость варьируется от 39 до 175 евро.

Продолжительность шоу - полтора часа. В Барселоне шоу будут показывать с 10 октября по 10 ноября. А в Буэнос-Айресе - с 11 июня по 5 июля 2020 года, пишет noticia.ru.

Месси с женой и друзьями уже посмотрели шоу на закрытом показе.

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