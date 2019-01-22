Испания: Cirque du Soleil приезжает в Барселону и Мадрид

В Барселоне представления будут проходить во дворце Palau Sant Jordi до 27 января. С 30 января по 2 февраля цирк будет выступать в WiZink Center в Мадриде, а с 6 по 10 февраля – в Navarra Arena в Памплоне, пишет noticia.ru.

Режиссеры спектакля – Мишель Лемье и Виктор Пилон. Шоу переносит зрителя на вымышленную планету Пандора и предлагает погрузиться в мир воображения и открытий с помощью «поразительного сочетания визуальных эффектов», кукол и сценографии последнего поколения в сопровождении кинематографичной музыки.

Сюжет повествует о событиях, предшествующих истории, рассказанной в фильме, а также углубляется в отношения народа Пандоры с природой.