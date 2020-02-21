Испания: Cupra представила гибридный хэтчбек Leon

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Внешне Cupra Leon отличается от Seat Leon другими бамперами, более крупными воздухозаборниками, диффузором в заднем бампере, более крупным спойлером и обновленной радиаторной решеткой. «Обута» новинка в колесные диски на 18 или на 19 дюймов. Цвет кузова Cupra Leon окрашен в серый или синий цвета, пишет regnum.ru.

Базовая конфигурация авто идет с бензиновым турбодвигателем TSI на 2 л, производительность которого составляет 245 «лошадей». Следующая модификация оснащается форсированным двигателем мощностью 300 л. с. Силовые установки идут в паре с «роботом» DSG с двумя сцеплениями и передний привод с дифференциалом повышенного трения.

Гибридная силовая установка состоит из мотора на 1,4 л, мощность которого — 245 л. с. По циклу WLTP авто может проехать до 60 км на одном заряде.

Ранее сообщалось, что в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых машин (ANFAC) обеспокоены снижением продаж новых машин на испанском авторынке. В 2019 году реализация там упала на 4,8%. При этом возросли продажи подержанных авто старше 20 лет.