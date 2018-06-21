Испания: цветение подсолнухов в Севилье

Обычно 30 дней цветения подсолнухов в Кармоне (Севилья) приходятся на середину мая - середину июня, но в этом году они, как и жаркая погода, заставили себя подождать. Сейчас растения, длина которых достигает полутора метров, на пике своего цветения, и в Севилью уже приезжают сотни японских туристов, чтобы затеряться среди желтых ковров, пишет espanarusa.com.

Почему эти места так популярны среди путешественников из Страны восходящего солнца? Туристическое управление Кармоны заинтересовалось этим вопросом около 15 лет назад: «Мы обратили внимание, что среди полей подсолнухов стали появляться небольшие группы японских туристов, некоторые добирались самостоятельно на такси. Многие из них спрашивали, как добраться до Парадора, который построен на руинах замка короля Педро. Оказалось, на японском телевидении был запущен очень популярный мультфильм, рассказывающий историю этого короля». Позднее работники информационного центра для туристов в Кармоне стали замечать, что в японских путеводителях по Испании появилась информация и о полях подсолнечников. «Трудно объяснить, почему нам так нравятся эти желтые цветы, - рассказывает Хаджиме Киши, работник Туристического управления Японии (JNTO). - У нас есть много историй, связанных с подсолнухами, но я бы сказал, что мы просто очень любим природу».