Испания: «Декатлон» снял с продажи маски для снорклинга

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Ещё пару дней назад маски можно было спокойно купить всего за 25 евро. Но теперь в некоторых странах они недоступны. Интерес к ним проявили сами медицинские работники после того, как итальянский врач Ренато Фаверо рассказал об их успешном применении для искусственной вентиляции легких, пишет noticia.ru.

Decathlon разработал маски Easybreath специально для комфортного ныряния. Маска закрывает всё лицо и обеспечивает хороший обзор пловцу. Дышать можно свободно и через нос, и через рот. Трубка находится в верхней части маски. В медицине эти маски дорабатывают с помощью специального клапана.

В некоторых странах маски Easybreath ещё есть в свободной продаже. Но, например, испанское представительство Decathlon сообщило изданию 20minutos, что их продажа остановлена, и что уже 10 дней компания обеспечивает ими госпитали в разных регионах Испании. Их используют для лечения пациентов с диагнозом COVID-19.

В «Декатлоне» также рассказали, что поставляют в медицинские учреждения и очки для плавания, а также защитные элементы одежды.