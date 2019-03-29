Испания: декретный отпуск отцов

Правительство отложило вступление в силу закона, регламентирующего увеличение отпуска по уходу за ребенком для отцов до 8 недель.

Декрет-закон, направленный на достижение равноправия между мужчинами и женщинами, уже опубликован «Официальным правительственный бюллетенем», но вступит в действие лишь по истечении трех недель после обнародования.

Начиная с 1 апреля, отцы смогут взять отпуск после рождения ребенка не на 5, а на 8 недель. Ожидаемое изменение держит в напряжении немало семей, готовящихся к появлению ребенка. В проект закона были внесены некоторые изменения, в итоге в окончательном варианте увеличение отпуска на 3 недели отдельно регламентируется для государственных служащих. Кроме того, в документе отмечены изменения размеров льгот для самозанятых граждан, у которых рождается ребенок. Была также отменена обсуждавшаяся в предварительных версиях закона дополнительная неделя отпуска для тех семей, где оба родителя в равной степени воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком.

Планируется, что отпуск длиной в 8 недель будет предоставляться отцам при рождении детей в 2019 году, а для тех, кто станет отцом в 2020 году, он составит уже 12 недель. В 2021 году длительность отпуска планируют увеличить до 16 недель, чтобы в итоге он сравнялся по продолжительности с тем, на который имеют право матери, пишет espanarusa.com.

Декретный отпуск для молодых отцов не может быть передан другому лицу, например, матери ребенка. При этом обязательным является потратить как минимум 2 недели отпуска непосредственно после момента рождения ребенка. Оплачивается отцовский «декрет» на 100%, что является максимальным показателем в Европе. Предварительно ожидается потратить на эти нужды около 275 млн евро бюджетных денег, при общей сумме на декретные выплаты 1 млрд 100 млн. Перенос срока вступления закона в силу объясняют тем, что Министерство социальной политики нуждается в дополнительном времени для расчетов по-новому и переоформления документов, где понятие «permiso de maternidad» будет заменено на «permiso de nacimiento».

С 1 января 2021 года оба родителя сразу после рождения ребенка будут уходить на 6 недель в обязательный отпуск, оплаченный на 100%, как работа на полный рабочий день. Затем каждый из родителей получит право на 10 недель отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года. В течение этих 10 недель можно по желанию работать неполный день, но нельзя их никому передать.

Все эти изменения будут вводиться постепенно, так, мужчины, ставшие отцами с 1 апреля 2019 года, уйдут в обязательные и неразрывные 2 недели отпуска по уходу за ребенком сразу после его рождения, а оставшиеся 6 недель смогут распределить по своему желанию на весь первый год жизни малыша. Испанские матери будут обязаны оставаться с ребенком первые 6 недель, а из оставшихся 10, которые также можно будет «потратить» в течение первого года жизни ребенка, 4 недели можно будет передать другому. В 2020 году отцы будут иметь 4 обязательных неразрывных недели после рождения ребенка, а остальными 8 они смогут воспользоваться в течение следующих 12 месяцев. Матери смогут передать до 2 недель отпуска, за исключением тех, что входят в обязательные послеродовые 6 недель.