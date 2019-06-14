Испания: Deliveroo обязан вернуть уволенных курьеров

Пятница, 14 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: Deliveroo обязан вернуть уволенных курьеров

Сервис доставки еды Deliveroo обязан вернуть уволенных курьеров и выплатить им 56 тыс. евро.

Суд Барселоны обязал сервис по доставке еды Deliveroo восстановить на рабочих местах девять уволенных курьеров и выплатить им 56 тысяч евро - всю зарплату, которую бы они получили, если бы не были уволены, пишет noticia.ru.

Курьеры получали 4 евро за каждую доставку. Каждый из них теперь получит от компании по 6251 евро. Причиной для увольнения стало участие работников в акциях протеста и их жалобы на условия труда. Но формально они были уволены за работу в нетрезвом виде и обсуждение работодателя с клиентами.

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