Испания: Deliveroo обязан вернуть уволенных курьеров

Суд Барселоны обязал сервис по доставке еды Deliveroo восстановить на рабочих местах девять уволенных курьеров и выплатить им 56 тысяч евро - всю зарплату, которую бы они получили, если бы не были уволены, пишет noticia.ru.

Курьеры получали 4 евро за каждую доставку. Каждый из них теперь получит от компании по 6251 евро. Причиной для увольнения стало участие работников в акциях протеста и их жалобы на условия труда. Но формально они были уволены за работу в нетрезвом виде и обсуждение работодателя с клиентами.