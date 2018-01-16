Испания: дети научатся кататься на горных лыжах

В государственных школах Лериды в нынешнем сезоне реализуется программа Deporte Blanco Escolar, благодаря которой учащиеся из шести районов, территориально относящихся к Пиренеям, могут научиться кататься на горных лыжах.

Как сообщают информационные агентства Каталонии, ожидается, что в следующем году к программе присоединятся еще две полугосударственные школы, а к 2019-2020 учебному году инициатива охватит все учебные центры. На сегодняшний день в ней принимают участие 909 школьников из 20 образовательных учреждений, пишет noticia.ru.

Программа Deporte Blanco Escolar реализуется в рамках школьного расписания и является частью учебного плана по физкультуре. Бюджет проекта составляет 465 000 евро для всей Каталонии. Эта сумма рассчитана на 9 районов, 51 школу и 2 056 учеников. Стоимость участия для каждого школьника составляет 20 евро, в то время как реальный размер затрат достигает 176 евро. Основная задача программы из восьми занятий заключается в популяризации зимних видов спорта и обучении детей их азам. Спорт в этом случае служит инструментом знакомства детей с окружающей средой и воспитания уважения к ней.