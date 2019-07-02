Испания: детские игры для пожилых людей

Многофункциональный зал школы Барриада Нуэва Севилья каждую неделю служит импровизированной мастерской живописи.

Двадцать детей и шесть пожилых людей вместе рисуют и играют, смешивая разные цвета и текстуры. Искреннее любопытство и радость от возможности проявить свои таланты читается в глазах, как маленьких, так и пожилых художников. Результатом является произведение искусства, сделанное двумя поколениями, которое демонстрирует дух андалузского кооператива Macrosad, который выполняет социальные и образовательные функции. «Macrosad является синонимом дружбы поколений. Это делает нас уникальными в стране. Помогать пожилым чувствовать себя лучше и открывать мир новому поколению было, есть и будет главной целью нашей работы», – с гордостью заявляет его директор Андрес Родригес.

Межпоколенческий центр кооператива Macrosad для малышей и пожилых людей является первым центром такого рода в Испании. Здесь проводятся совместные развивающие занятия, игры и творческие мастер-классы. Организаторы отмечают, что такой вид деятельности позволяет пожилым людям повышать свою самооценку и улучшать психологическое и социальное благополучие, предотвращая социальную отчужденность. Также уже доказано, что детские игры помогают им улучшать память и развивать воображение, что, в свою очередь, помогает предотвратить старческие недомогания. По данным Центра социологических исследований 13 из 100 человек в возрасте старше 65 лет не имеют постоянного контакта со своими детьми и внуками. «Связь поколений вызывает перманентное состояние счастья. В нашем центре пожилые люди могут получать положительные эмоции и развиваться вместе с малышами», – добавляет Андрес Родригес.

Кооператив Macrosad был основан молодыми людьми, которые проводили курсы помощников. Городской совет города Хаен поддержал идею создания такого кооператива, который управляет школами раннего развития, центрами ухода за детьми и дневного ухода за пожилыми людьми. Частичную плату вносят пользователи, а большая часть расходов финансируется администрацией. Постепенно организаторы стали обращать внимание, что пожилые люди нуждаются в похожем уходе и внимании, как и малыши. Так появилась идея создать инновационный проект, позволяющий проводить с ними совместные занятия с пользой для двух разных поколений. Организаторы отмечают, что в Испании есть множество компаний, которые занимаются уходом за пожилыми людьми и детьми, но отличительной чертой кооператива считается именно связь поколений и совместное развитие, пишет espanarusa.com.

Кроме того, они занимаются инновационными разработками, способными изменить жизнь одиноких пожилых людей к лучшему. Например, для людей, страдающих гипертонией, было разработано устройство, которое крепится к одежде и позволяет отследить резкие перепады артериального давления. Так они могут отслеживать свои состояния и оказывать при необходимости скорую помощь. Что касается детской сферы, за прошедший год открыты девять государственных центров по лечению расстройств развития, среди которых преобладают аутизм и нарушение речи. В ближайшем будущем планируется продолжать и расширять совместные игры и творческие занятия.