Испания: детям раздают дипломы за терпение

Самым сложным моментом для родителей в эти дни вынужденного пребывания дома являются даже не онлайн уроки, а необходимость объяснять своим детям, почему они не могут выйти на улицу, и помогать им справиться с этой изоляцией.

Чтобы подбодрить маленьких жителей, Правительство Арагона создало для них специальный карантинный диплом, где детям выражается благодарность за стойкость и позитив. Родители могут запросить такой именной диплом для своего ребенка по электронной почте. Согласно данным Генерального совета Арагона, за неделю существования этой инициативы карантинный диплом запросили более 62 000 родителей, которые отмечают, что в такие сложные моменты им важно порадовать и вдохновить маленьких членов семьи, пишет espanarusa.com.

Многие родители уже успели поделиться тем, что их дети очень рады получить такой красочный документ и повесить его на почетное место в своей комнате. «Меня радует ваше поведение и то, как стойко вы переносите изоляцию. Вы – герои момента», - отметил президент Арагона Хавьер Ламбан, который с самого начала карантина уделяет особое внимание комфорту маленьких жителей региона.

К общей радости родителей в прошлую субботу председатель правительства Педро Санчес подтвердил, что с 27 апреля в стране будут разрешены прогулки с детьми. Испанская Ассоциация педиатрии вместе с Министерством здравоохранения разрабатывает документ, в котором будут обозначены условия организации прогулок, чтобы предотвратить массовые скопления детей и злоупотребление временем пребывания на улице.