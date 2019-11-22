Испания: Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи

Операция прошла успешно. В нынешнем сезоне Коста забил два гола в 15 матчах за "матрасников".

Мадридский клуб является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Первая встреча команд прошла в Москве 1 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. Второй матч пройдет в Мадриде 11 декабря, пишет РИА Новости.