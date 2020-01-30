Испания: диетологи внесли правки в правила похудения

Четверг, 30 Январь 2020 Испания Испания

Испания: диетологи внесли правки в правила похудения

Испанский диетолог назвал 7 продуктов-сжигателей жира.

Диетолог из Испании Гильермо Гомес Вера назвал семь продуктов, которые помогут сжигать жир, при этом сохраняя мышечную массу.

В беседе с корреспондентом каталонской газеты La Vanguardia диетолог отметил, что любые продукты, как бы они не были полезны при похудании, не панацея без физических нагрузок, пишет sm-news.ru.

Более того, он советует начать с мероприятий по наращиванию мышц, а только потом, через несколько недель, приступать к сжиганию жира.

По его мнению, как раз сейчас самое время заняться «физикой» — наращивать мышцы, чтобы затем приняться за сжигание жира, чтобы успеть к летнему сезону.

Собственно, уже при наращивании мышц частично будет удаляться жир. Для для того, чтобы все усилия были эффективны, Гомес советует «приналечь» на семь продуктов.

По его словам, в рационе обязательно должны присутствовать яйца. В них содержится необходимый для питания мускулатуры белок, а также лейцин — аминокислота, отвечающая за включение механизма роста мышц. Этим будет полезна и нежирная курица.

Также каталонец рекомендует включить в рацион:

авакадо,

бананы,

любые бобовые,

тунец,

натуральный йогурт.

При этом бананы он советует как перекус перед тренеровками. Йогурт (c хлопьями, без сахара) — после интенсивных нагрузок.

«Если Вам тягостно всё время есть несладкую пишу, то добавьте в тот же йогурт фрукты», — подытожил диетолог.

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