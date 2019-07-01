Испания добивается экстрадиции лидера баскских террористов
Испания направило официальный запрос французским властям об экстрадиции одного из лидеров баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа.
Его хотят судить за организацию теракта в Сарагосе в 1987 год, в котором погибли 10 человек, пишет noticia.ru.
Ранее Бенгоэчеа был задержан мае после 17 лет поисков. Его задержали на рассвете в Альпах в рамках спецоперации «Украденное детство», в которой принимали участие сотрудники Гражданской гвардии Испании и французской внутренней разведки. Но потом его отпустили на свободу с ограничениями. Он сдал свой паспорт и обязался раз в неделю приходить в полицию. Ему запрещено покидать пределы страны.