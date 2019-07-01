Испания добивается экстрадиции лидера баскских террористов

Понедельник, 01 Июль 2019 Испания Испания

Испания добивается экстрадиции лидера баскских террористов

Испания направило официальный запрос французским властям об экстрадиции одного из лидеров баскской террористической группировки ETA Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа.

Его хотят судить за организацию теракта в Сарагосе в 1987 год, в котором погибли 10 человек, пишет noticia.ru.

Ранее Бенгоэчеа был задержан мае после 17 лет поисков. Его задержали на рассвете в Альпах в рамках спецоперации «Украденное детство», в которой принимали участие сотрудники Гражданской гвардии Испании и французской внутренней разведки. Но потом его отпустили на свободу с ограничениями. Он сдал свой паспорт и обязался раз в неделю приходить в полицию. Ему запрещено покидать пределы страны.

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