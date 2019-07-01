Испания добивается экстрадиции лидера баскских террористов

Его хотят судить за организацию теракта в Сарагосе в 1987 год, в котором погибли 10 человек, пишет noticia.ru.

Ранее Бенгоэчеа был задержан мае после 17 лет поисков. Его задержали на рассвете в Альпах в рамках спецоперации «Украденное детство», в которой принимали участие сотрудники Гражданской гвардии Испании и французской внутренней разведки. Но потом его отпустили на свободу с ограничениями. Он сдал свой паспорт и обязался раз в неделю приходить в полицию. Ему запрещено покидать пределы страны.