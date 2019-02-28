Испания: дом семьи Франко в Астурии выставлен на продажу

Четверг, 28 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: дом семьи Франко в Астурии выставлен на продажу

Семья Франсиско Франко выставила на продажу имение в Астурии.

За двухэтажный дом площадью 360 м2 и 30 га земли в муниципалитете Льянера просят 5 млн евро.

В объявлении на сайте Idealista сообщается, что на участке имеется аллея, луга, декоративный сад и сад с фруктовыми деревьями. Имение расположено между Овьедо, Хихоном и Авилесом. Неподалеку от него находится замок Сан-Кукао, дворец Вильябона, конный центр Эль-Астуркон и аэродром Ла-Моргаль, пишет noticia.ru.

В доме семь спален и шесть ванных комнат, также есть терраса. Интерьер оформлен преимущественно в деревенском стиле и включает некоторые религиозные элементы.

Продажей занимается агентство недвижимости  Royal Premium. На данный момент это самый дорогой объект в его каталоге.

В объявлении также отмечается, что дом может заинтересовать инвесторов, поскольку он подходит для сельской гостиницы или может сдаваться в аренду для проведения мероприятий.

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