Испания: дополнительные поезда на время MWC

Компания Renfe увеличит железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной в период проведения всемирной выставки Mobile World Congress (MWC).

Мероприятие будет проходить с 25 по 28 февраля. Между двумя городами вплоть до 2 марта будут ходить дополнительные скоростные поезда AVE. В компании добавили, что посетители MWC получат 35%-ную скидку на поездку в столицу Каталонии как на AVE, так и на поездах дальнего следования (Larga Distancia), пишет noticia.ru.

К тому же, на время конгресса увеличат количество поездов на пригородной линии R2, соединяющей столицу Каталонии с аэропортом «Эль-Прат».