Испания: дополнительные поезда на время MWC

Пятница, 22 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: дополнительные поезда на время MWC

На время Mobile World Congress между Мадридом и Барселоной пустят дополнительные поезда AVE.

Компания Renfe увеличит железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной в период проведения всемирной выставки Mobile World Congress (MWC).

Мероприятие будет проходить с 25 по 28 февраля. Между двумя городами вплоть до 2 марта будут ходить дополнительные скоростные поезда AVE. В компании добавили, что посетители MWC получат 35%-ную скидку на поездку в столицу Каталонии как на AVE, так и на поездах дальнего следования (Larga Distancia), пишет noticia.ru.

К тому же, на время конгресса увеличат количество поездов на пригородной линии R2, соединяющей столицу Каталонии с аэропортом «Эль-Прат».

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