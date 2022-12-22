Испания: достроены еще две башни Саграда Фамилии

Теперь завершены три из центральных башен. Об этом говорится в сообщении на сайте храма. В декабре 2021 года была открыта, посвященная Деве Марие.

Строительство храма стартовало в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Но вскоре на его место позвали Антонио Гауди, который значительно переработал первоначальный проект. Все это время храм остается недостроенным.

Планировалось, что собор будет полностью готов к 2026 году, столетию с даты смерти Гауди, однако строительство замедлилось из‑за пандемии.

Части базилики, построенные при жизни Гауди, внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.