Испания: ДТП электросамокатов случаются по вине их водителей

Семеро из десяти испанцев считают, что самокаты представляют угрозу для безопасности на дорогах.

По данным прокуратуры по транспортной безопасности, в 2018 году было зарегистрировано 273 ДТП с участием индивидуальных средств передвижения, к которым, среди прочих, относятся электрические самокаты. При этом в 90% случаев аварии произошли по вине водителей этих транспортных средств. Жертвами стали преимущественно молодые люди, средний возраст которых составил 29 лет. Треть аварий произошли на проезжей части, 28% – на тротуарах, пишет noticia.ru.

Страховой фонд Línea Directa, провел исследование, в результате которого выяснилось, что уровень аварийности с участием этих средств передвижения продолжает расти, и если темпы роста сохранятся, то в этом году число погибших может утроиться. В прошлом году, по подсчетам организации, произошло 5 аварий с летальным исходом.

Среди 2,5 тысяч испанцев был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что 70% считают необходимым создание понятного и четкого законодательства, регулирующего использование новых средств передвижения. При этом 96,5% сообщили, что ничего не знают об этом транспорте.

Генеральная дирекция транспорта разработала законопроект, который ограничит скорость передвижения для самокатов и других индивидуальных транспортных средств до 25 км/ч.

По результатам опроса также стало известно, что 96% испанцев выступают за то, чтобы запретить такому транспорту двигаться по тротуарам, 79% – за обязательное ношение шлема, 84% – за введение специальных разрешений на вождение электросамокатов, 88% – за обязательное страхование.