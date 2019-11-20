Испания: два человека забрались на верхушку башни Глориес в Барселоне
Изумленные прохожие сфотографировали двух человек на самой верхушке башни Глориес (ранее известная как башня Агбар) в Барселоне.
Высота башни - 145 метров.
Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли на место вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Двоих молодых людей заставили спуститься вниз, пишет noticia.ru.
Информационное агентство EFE подчеркивает, что они не преследовали никаких политических целей, а просто хотели сделать эффектное селфи. Руферов забрали в отделение полиции, где с ними поговорили, установили их личности и отпустили.
Башня Глориес на проспекте Диагональ - одно из знаковых строений каталонской столицы. Её автор - знаменитый французский архитектор Жан Нувель.
Строительство башни было закончено в 2005 году. В 2007 году на башню забрался «человек-паук» Ален Робер.