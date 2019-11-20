Испания: два человека забрались на верхушку башни Глориес в Барселоне

Высота башни - 145 метров.

Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли на место вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Двоих молодых людей заставили спуститься вниз, пишет noticia.ru.

Информационное агентство EFE подчеркивает, что они не преследовали никаких политических целей, а просто хотели сделать эффектное селфи. Руферов забрали в отделение полиции, где с ними поговорили, установили их личности и отпустили.

Башня Глориес на проспекте Диагональ - одно из знаковых строений каталонской столицы. Её автор - знаменитый французский архитектор Жан Нувель.

Строительство башни было закончено в 2005 году. В 2007 году на башню забрался «человек-паук» Ален Робер.