Испания: два человека забрались на верхушку башни Глориес в Барселоне

Среда, 20 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: два человека забрались на верхушку башни Глориес в Барселоне

Изумленные прохожие сфотографировали двух человек на самой верхушке башни Глориес (ранее известная как башня Агбар) в Барселоне.

Высота башни - 145 метров.

Очевидцы вызвали спасателей, которые прибыли на место вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Двоих молодых людей заставили спуститься вниз, пишет noticia.ru.

Информационное агентство EFE подчеркивает, что они не преследовали никаких политических целей, а просто хотели сделать эффектное селфи. Руферов забрали в отделение полиции, где с ними поговорили, установили их личности и отпустили.

Башня Глориес на проспекте Диагональ - одно из знаковых строений каталонской столицы. Её автор -  знаменитый французский архитектор Жан Нувель.

Строительство башни было закончено в 2005 году. В 2007 году на башню забрался «человек-паук» Ален Робер.

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