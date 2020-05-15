Испания: дворец музыки в Мадриде станет театром

Пятница, 15 Май 2020 Испания Испания

Испания: дворец музыки в Мадриде станет театром

C 1926 года здание Дворца музыки возвышается на знаменитой Гран Виа.

Сначала оно служило в качестве концертного зала, а затем превратилось в кинотеатр.

В 2008 оно было закрыто, и только сейчас Городской совет Мадрида предоставил лицензию фонду Fundación Montemadrid на проведение ремонтных работ, которые превратят Дворец музыки в новое культурное пространство для проведения спектаклей. Предполагается, что реставрационные работы продлятся не менее двух лет и будут затрагивать как внутренние помещения, так и внешний фасад здания, пишет espanarusa.com.

Снаружи планируется восстановление оригинальных дверей со всеми их декоративными элементами и воспроизведение первоначальной отделки внешнего фасада. В интерьере также акцент будет делаться на воспроизведение первоначального дизайна с использованием оригинальных отделочных материалов: мрамора, паркета и деревянных элементов. Будут восстановлены декоративные элементы зала и вестибюля, украшения потолка, пилястры, перила, амфитеатр и лестницы. Сцена будет переделана в соответствии с современными техническими потребностями, но с сохранением исторических декоративных элементов. Так планируется создать современное культурное пространство и отдать дань исторической ценности этого здания.

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