Испания: дворец Сибелес отмечает свое столетие

Пятница, 22 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: дворец Сибелес отмечает свое столетие

Дворец Сибелес, инаугурация которого состоялась 14 марта 1919 года, скоро отметит свое столетие.

Вместе с банком Испании, дворцом Буэнависта и Линаресом он формирует четыре угла площади – архитектурного кольца, совершенство которого трудно превзойти. Сто лет назад Сибелес стал символом рождения новой Испании, способной пожертвовать историческим прошлым ради пользы обществу: дворец был построен как главный почтамт страны.

Молодые архитекторы Антонио Паласьос и Хоакин Отаменди, выигравшие конкурс на строительство дворца в 1904 году, выбрали эклектичный стиль, на котором отразились американская мегаломания, французская пышность и память о культуре средневековья. Возведение дворца стало ключевым событием в жизни архитекторов, хотя в тот момент Сибелес получил больше критических, нежели восторженных откликов, пишет espanarusa.com.

Двенадцать лет назад здание Дворца связи заняла мэрия Мадрида, а затем ностальгия по ушедшей эпохе, символом которой был мерный ритм штампования марок, выразилась в создании во дворце культурного комплекса CentroCentro, где сегодня проходят выставки современных художников, литературные чтения, конференции и другие общественные мероприятия. 

В 1993 году дворец Сибелес был признан историческим памятником: его фасад украшают ценные скульптуры – творения Анхеля Гарсия; среди них особенно выделяется женская фигура, украшенная лиственными мотивами – ее мадридцы 1920-х годов называли «блондинка». На башнях дворца расположены бюсты завоевателей Магеллана и Эрнана Кортеса, образы египетских, римских и ацтекских богов. Дворец Сибелес по-прежнему остается символом культурного синкретизма, эстетические достоинства которого не мешают ему быть функциональным и способным адаптироваться к любой исторической эпохе.

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