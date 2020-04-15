Испания: экс-голкипер «Севильи» излечился от коронавируса

Среда, 15 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: экс-голкипер «Севильи» излечился от коронавируса

Бывший вратарь испанских футбольных клубов "Валенсия" и "Севилья" Андрес Палоп сообщил в своем Instagram, что переболел и вылечился от коронавируса.

По словам 46-летнего Палопа, из-за инфекции он провел 12 дней в больнице, но теперь вылечился и уже дома. Далее голкиперу предстоит провести еще 14 дней в самоизоляции, прежде чем он сможет встретиться со своими близкими.

Пандемия новой коронавирусной инфекции под названием COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 117 тысяч человек скончались, пишет РИА Новости.

В Испании, по последним данным, выявлено почти 170 тысяч случаев заболевания, около 17,5 тысячи человек скончались.

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