Испания: экс-голкипер «Севильи» излечился от коронавируса

По словам 46-летнего Палопа, из-за инфекции он провел 12 дней в больнице, но теперь вылечился и уже дома. Далее голкиперу предстоит провести еще 14 дней в самоизоляции, прежде чем он сможет встретиться со своими близкими.

Пандемия новой коронавирусной инфекции под названием COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 117 тысяч человек скончались, пишет РИА Новости.

В Испании, по последним данным, выявлено почти 170 тысяч случаев заболевания, около 17,5 тысячи человек скончались.