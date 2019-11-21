Испания: экскурсия в очках виртуальной реальности

Технология 5G сделала возможной полноценную экскурсию в очках виртуальной реальности по проспекту Грасиа в Барселоне, пишет noticia.ru.

Проект называется 5G Interactive City. Туристы, надев очки, смогут пройтись по одной из главных улиц каталонской столицы и узнать больше о расположенных здесь знаковых зданиях: шедеврах архитектуры, отелях, магазинах, ресторанах.

Очки практически полностью заменяют живого гида. Они помогут купить билеты в музеи, забронировать столик в ресторане, заказать услуги СПА в отеле и т.д.