Испания: экскурсия в очках виртуальной реальности

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: экскурсия в очках виртуальной реальности

В Барселоне появились экскурсия по проспекту Гарсиа в очках виртуальной реальности.

Технология 5G сделала возможной полноценную экскурсию в очках виртуальной реальности по проспекту Грасиа в Барселоне, пишет noticia.ru.

Проект называется 5G Interactive City. Туристы, надев очки, смогут пройтись по одной из главных улиц каталонской столицы и узнать больше о расположенных здесь знаковых зданиях: шедеврах архитектуры, отелях, магазинах, ресторанах.

Очки практически полностью заменяют живого гида. Они помогут купить билеты в музеи, забронировать столик в ресторане, заказать услуги СПА в отеле и т.д.

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