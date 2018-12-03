Испания: El Corte Inglés объединяется с Alibaba

Компании на этой неделе подписали соглашение о намерениях для сотрудничества в развитии новых возможностей для бизнеса в Сети, а также совместной работы как с реальными, так и виртуальными пространствами.

Компании договорились тесно сотрудничать в области розничной торговли, сбыта, облачных услуг, цифровых инноваций и мобильных платежей, пишет noticia.ru.

В совместном заявлении компаний сообщается, что El Corte Inglés и Alibaba стремятся эффективно использовать свои сильные стороны. К совместным инициативам будут привлекаться различные подразделения и ассоциированные компании, в том числе Tmall, Alibaba Cloud, Alipay и AliExpress. Отмечается, что таким образом партнеры планируют повысить качество обслуживания клиентов, объединяя выгодное расположение центров El Corte Inglés в Испании и Португалии с технологиями Alibaba.

Соглашение позволит испанской компании продавать свои продукты на платформах электронной торговли Alibaba как в Китае (через Tmall), так и во всем остальном мире (через AliExpress). Со своей стороны, Alibaba сможет организовывать торговые точки в помещениях El Corte Inglés. Также планируется сотрудничать в развитии логистических каналов. Alibaba, например, сможет использовать центры El Corte Inglés в качестве пунктов выдачи заказов, сделанных на AliExpress.

Испанская сеть еще в марте внедрила систему оплаты Alipay, оператором которой выступает компания Ant Financial, входящая в состав группы Alibaba. Отмечается, что эта система позволила сделать процесс покупки в Испании более простым и безопасным для китайских туристов. С подписанием нового соглашения планируется продолжать развивать это направление.