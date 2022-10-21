Испания: энергетический кризис привел к увеличению продаж каминов

Пятница, 21 Октябрь 2022 Испания

Испания: энергетический кризис привел к увеличению продаж каминов

Энергетический кризис в Европе привел к значительному увеличению стоимости дров в Испании, а также к росту спроса на камины.

По данным Организации потребителей и пользователей (OCU), в последние месяцы цены на дрова в Испании выросли в среднем на 20-30%. В случае с пеллетами рост составил 67% за последний год.

Однако представители сектора заверяют, что риска дефицита нет и их производства работают в штатном режиме, говорится в газете El Pais.

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