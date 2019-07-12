Испания: ЕС обеспокоен качеством воздуха в Мадриде и Барселоне

Пятница, 12 Июль 2019 Испания Испания

Испания: ЕС обеспокоен качеством воздуха в Мадриде и Барселоне

Евросоюз направил официальное обращение в испанское Министерство по делам экологии, моря и рыболовства.

В нем Брюссель призывает власти Испании обратить внимание на ситуацию с загрязнением воздуха в Мадриде и Барселоне.

В январе прошлого года ЕС уже предупреждал Испанию о неудовлетворительном состоянии окружающей среды в этих двух мегаполисах. Мер, предпринятых в связи с этим испанскими властями, оказалось недостаточно, подчеркивают в Брюсселе.

Уровень диоксида азота в воздухе зашкаливает и представляет непосредственную угрозу здоровью горожан, отмечают представители Евросоюза. Главная причина смога – автомобили, пишет noticia.ru.

В Брюсселе предупреждают, что если власти Испании не исправят ситуацию в ближайшее время, страна будет оштрафована. И штраф составит 200 млн евро в год. Ещё ни одну страну ЕС не штрафовали за загрязнение воздуха.

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