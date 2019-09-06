Испания: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Пласидо Доминго.

Одна из них - Анджела Тернер Вилсон, которая работала с тенором в 1999-2000 году в качестве менеджера. По ее словам, он позволял себе «распускать руки и делать непристойные предложения». Имена остальных 10 женщин не раскрываются. Им тоже не понравилось поведение Доминго. К жалобам Вилсон добавились «ночные телефонные звонки и попытки поцеловать в губы», пишет noticia.ru.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались домогательствам со стороны испанского тенора. А Филадельфийский оркестр в связи с этим даже отменил выступление Доминго.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья