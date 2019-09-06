Испания: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Одна из них - Анджела Тернер Вилсон, которая работала с тенором в 1999-2000 году в качестве менеджера. По ее словам, он позволял себе «распускать руки и делать непристойные предложения». Имена остальных 10 женщин не раскрываются. Им тоже не понравилось поведение Доминго. К жалобам Вилсон добавились «ночные телефонные звонки и попытки поцеловать в губы», пишет noticia.ru.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались домогательствам со стороны испанского тенора. А Филадельфийский оркестр в связи с этим даже отменил выступление Доминго.