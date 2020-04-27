Испания: фермерские продукты

«Мир остановился, а природа – нет», - говорит Леа Бланшар, одна из создательниц приложения, которое является бесплатным для использования во время карантина как для фермеров, так и для покупателей. С целью реализации свежего урожая и фермерских продуктов, которые быстро портятся, в приложении объединены поставщики, которые могут обеспечить онлайн-продажу и доставку. Проект изначально создавался в начале года для того, чтобы связать отели и рестораны с небольшими фермерскими хозяйствами. Карантин изменил направление проекта, поэтому на данный момент он сосредоточен на том, чтобы помочь фермерам пережить кризис, пишет espanarusa.com.

Леа Бланшар и София Фурлотти, две выпускницы факультета международных отношений и политологии, познакомились в инкубаторе стартапов Founder Institute каталонской столицы. Их объединило то, что они обе занимались проектами, связанными с едой. Леа Бланшар родом из Франции, но переехала в Барселону 3 года назад и сейчас руководит службой общественного питания, которая борется с пищевыми отходами. София Фурлотти - итальянка, проживающая в Барселоне, начала с создания ресторана, который работал только на доставку.

«Некоторые пекари продают муку, а есть те, кто предлагает закваску для хлебного теста», - объясняет Леа, добавляя, что в последнее время это становится очень актуальным, потому что люди учатся печь хлеб в домашних условиях. В данный момент приложение бесплатное как для клиентов, так и для продавцов. Девушки вложили в разработку часть своих сбережений, поэтому после окончания карантина планируют внедрить справедливую систему процента от продаж. Также они со временем планируют развивать также свой изначальный план по «соединению» ресторанов и отелей с местными фермерами.

«Посмотрим, изменит ли кризис модель потребления, или люди продолжат отдавать предпочтение супермаркетам», - рассказывает одна из девушек. Они также отмечают, что Городской совет Барселоны активно помогает им найти местных производителей. В приложении Gastrocampo также можно найти продукты от городских предпринимателей, которые развивают проекты с социальным посылом. Например, компания, которая производит сок из фруктов и овощей, которые, будучи уродливыми на вид, но при этом сохранившие отличное качество, были отбракованы крупными продуктовыми магазинами.