Испания: фермеры вышли на митинг в Мадриде

Среда, 05 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: фермеры вышли на митинг в Мадриде

В Мадриде в среду проходит большой митинг работников сельского хозяйства.

В 11:30 фермеры собираются в здания Министерства сельского хозяйства, чтобы выразить свое недовольство системой ценообразования в секторе. Министр сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия Луис Планас уже выразил готовность встретиться с представителями отрасли, пишет noticia.ru.

В среду в Мадриде возможны перекрытия дорог и пробки.

Как ранее сообщала noticia.ru, в конце января в Испании прошла двухдневная акция протеста работников сельского хозяйства. 29 и 30 января сотни тракторов растянулись по улицам, парализуя движение. Параллельно проходили пешие акции.

Аграрии протестовали против снижения прибыли. Они указывали на то, что цены на их продукцию остаются невысокими, а затраты на производство растут. Ситуацию усугубляют сложности с экспортом: американские ограничения, Брексит и российские санкции. Протесты проходили по всей стране, но в основном в Галисии, Арагоне и Стране Басков.

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