Испания: фестиваль баскской культуры

В прошлом году он побил рекорд по количеству участников, число которых увеличилось на более чем 100 000 человек по сравнению с 2017 годом. Basque FEST, который проводится в седьмой раз, снова станет ареной для знакомства с традиционным баскским видом спорта herri kirolak, гастрономическими изысками и местными продуктами, музыкой и искусством этого региона. В этом году фестиваль создается при участии 405 артистов, на нем будет представлено 53 творческих шоу и 37 спортивных мероприятий.

Праздник баскской культуры начнется в среду, 17 апреля, в культурном центре Azkuna Zentroa спектаклем MUGAK. В этот же день к артистам присоединится музыкальная группа Kalakan, которая сопровождала певицу Мадонну в мировое турне в 2012 году. Музыканты представят аранжировки баскских традиционных песен с использованием различных ударных инструментов, собранных из разных уголков планеты, добавляя элементы электронной музыки. Одним из самых важных новшеств Basque FEST 2019 станут кинопоказы. В зале BBK 18, 19 и 20 апреля гости смогут увидеть фильм Gernika режиссера Колдо Серра, который в 2017 году был номинирован на премию Гойя. Кроме того, зрители посетят фотовыставку, посвященную созданию этого фильма, пишет espanarusa.com.

В музыкальном разделе фестиваля этого года будет преобладать женское творчество. Певица и автор песен из муниципалитета Мальявия Izaro будет выступать на площади Plaza Nueva 18 апреля. Этим выступление певица приостановит свои концерты в Стране Басков до 2020 года. В концертном зале Bilborock выступят баскские музыканты Nora Izagirre, Miren Narbaiza и Olatz Salvador. Арт-кафе Kafe Antzokia создаст атмосферу для концертов в стиле рок. Все концерты будут начинаться каждый день в 22:00. В качестве приглашенной международной группы в этом году выступят шотландские музыканты Teeenage Fanclub.

В здании муниципальной службы Edificio Ensanche пройдет выставка традиционных танцевальных костюмов и мастер-классы по созданию гигантских кукол. Гости смогут принять участие в музыкальных гуляньях kalejira, которые пройдут на одной из самых известных улиц Бильбао Calle Ledesma. Площадь Arriaga превратится в пространство для красочной уличной анимации и театральных представлений для детей и взрослых. В последнюю ночь фестиваля 20 апреля на площади Arriaga зрители станут свидетелями традиционного мероприятия akelarre, связанного с древними историями баскской культуры и ее мифологии. В темноте артисты переосмыслят обряды и мифы своих предков, выражая их через огонь, движения и музыку. Древняя церемония с традиционными движениями, ритуалами и танцами зарядит гостей весенней энергией.

В рамках Basque FEST будут проводиться необычные экскурсии по реке и экспресс-занятия по изучению главных речевых оборотов баскского языка. Дополнением к многочисленным развлекательным мероприятиям станет гастрономический сектор Txoko Gourmet, который развернется в палатке площадью более 1500 кв. м в центральной зоне Arenal.