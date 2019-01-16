Испания: фестиваль BCNegra

Среда, 16 Январь 2019 Испания Испания Испания Досуг

Испания: фестиваль BCNegra

Фестиваль детективов причалит к Барселоне.

Это слово – «причалить» – превратилось в неофициальный девиз фестиваля BCNegra, в рамках которого будут проведены 40 различных мероприятий с участием знаменитых авторов со всего мира, таких как Дэвид Пис, Джон Бэнвилл, Клаудия Пинейро, Лейла Слимани, Ясмина Хадра, Чарльз Камминг и многих других, в период с 24 января по 3 февраля 2019 года.

Один из организаторов фестиваля писатель Карлос Санон акцентирует внимание на том, что криминальные истории являются полноправной частью литературного жанра и связывает фестиваль с образом порта как символа открытости другим странам и литературным жанрам.

Таким образом, каждое из мероприятий фестиваля будет иметь реальное или вымышленное название порта. В обширной программе можно будет найти место, посвященное сериалу «Прослушка» американского сценариста Дэвида Саймона, окунуться в путешествие к итальянскому побережью с героями книг Антонеллы Латанци и к берегам Сенегала с Кеном Бугулом и посвятить себя другим интересным знакомствам с криминальными историями авторов со всего мира. Презентация программы в присутствии знаменитых участников состоится на фоне контейнеров и кранов в порту Барселоны, пишет espanarusa.com.

Внимание участников и гостей будет обращено на разнообразие детективного жанра и такие не особенно распространенные направления, как истории, связанные со знаменательными событиями прошлого. В библиотеке Jaume Fuster, которая выступит одной из основных площадок фестиваля, состоится выставка, посвященная формату карманной книги, который часто представлен именно жанром детектива. Кинотеатр Aribau Multicines, яхт-клуб Fundació Navegació Oceànica и концертный зал Sala Apolo также станут пространствами, где в рамках фестиваля с общим бюджетом в 170 000 евро будут гармонично соединяться кино, театр, музыка и фотография.

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