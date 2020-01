Испания: фестиваль Primavera Sound объявил лайнап

За четыре дня на фестивале выступят Лана Дель Рей, Bauhaus, Young Thug, The Strokes, Beck, The National, Tyler, The Creator, Massive Attack, Disclosure, Игги Поп, King Krule, Нина Кравиц, Chromatics, Black Lips и многие другие, пишет РИА Новости.

Всего на юбилейном Primavera Sound — фестиваль празднует в этом году 20-летие — выступят 211 музыкантов и групп из 35 стран. Билеты сегодня поступили в продажу, пасс на весь фестиваль стоит 200 евро.