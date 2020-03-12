Испания: фисташковый бум в регионе Мадрид

В то время как молодежь покидает сельскую местность в поисках возможностей, предлагаемых в больших городах, молодой человек по имени Альваро Диес решил сделать обратное: он бросил свою работу в престижной юридической фирме в Мадриде и отправился в Colmenar de Oreja, муниципалитет с населением 7500 человек в 50 километрах от столицы, чтобы создать вместе с семьей сельскохозяйственную компанию по производству фисташек. На их ферме, недалеко от реки Tajo, еще небольшие фисташковые деревья родом из Ближнего Востока формируют бесконечные плантации. За последние 5 лет производство увеличилось на 30%. Теперь семья Альваро Диеса владеет плантациями, занимающими более 25 гектар земли. Каждый гектар может дать прибыль до 6000 евро, espanarusa.com.

Бывшие владельцы этих земель занимались не особо успешной посадкой зерновых культур, поэтому предупредили новых хозяев о небольшой прибыльности этого дела. Поэтому Альваро и его семья начали искать альтернативы и остановились на фисташках, возделав первые 11 гектар земли. Когда они начинали свой проект, не так много фермеров в этом регионе, да и во всей Испании, имели опыт их выращивания, поэтому они консультировались со специалистами Мадридского института сельскохозяйственного и продовольственного развития (Imidra) и проводили различные эксперименты, чтобы улучшить первый урожай.

Фисташковое дерево обычно произрастает в пустынных районах, поэтому его посадка требует особых условий. «Им нужен холод зимой и много тепла летом. Они хорошо уживаются в засушливых районах, но все-таки требуют небольшого количества воды», - говорит Хесус Алегри, координатор проекта, посвященного фисташкам в институте Imidra. Эксперт добавляет, что идеальное место для их посадки в регионе Мадриде – его юго-восточная часть. На ферме Альваро Диеса продолжают экспериментировать с различными сельскохозяйственными техниками для более быстрой адаптации деревьев. Сейчас, в высокий сезон летнего периода, там работают 25 человек, но при налаженном производстве можно будет минимизировать количество рабочей силы. Фисташка цветет в апреле, а плоды созревают в сентябре. Для их сбора достаточно пары рабочих, так как используется система, очень похожая на сбор оливок (вибрационные стержни и сбор с использованием брезента).

Эти деревья имеют медленный цикл роста, поэтому выращивание фисташек является долгосрочной инвестицией. Альваро Диес вспоминает, что в тот момент, когда они засадили первые плантации, в общей сложности в регионе Мадрид можно было найти всего около 70 гектар фисташковых деревьев. Сегодня эта сумма увеличилась в десять раз, но по-прежнему составляет совсем небольшую часть из более чем 30 000 гектар, распределенных по всей стране. Большинство из них находится в регионе Кастилия-ла-Манча, где такой вид сельского хозяйства стал появляться в 80-х годах.

В среднем каждый гектар производит от 600 до 1000 килограммов фисташек (это количество удваивается, если земля орошается). В регионе Мадрид производится около 450 тонн фисташек в год. Их продукт импортируются в Европу, где его высоко ценятся. Между тем, испанцы часто жалуются на тот факт, что сами жители Пиренейского полуострова часто потребляют плоды более низкого качества, поступающие из США и Ирана. Эксперты уверяют, что эта отрасль будет активно развиваться в Испании в ближайшие два десятилетия. Деревья хорошо адаптируется к экстремальному климату, поэтому помимо Мадрида их выращивание может набирать обороты в таких регионах, как Эстремадура, Кастилия и Леон и Кастилия-ла-Манча.