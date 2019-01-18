Испания: ФК «Кордова» накажет игроков молодежной команды
ФК «Кордова» накажет игроков молодежной команды за разгромную победу над соперником.
ФК «Кордова», выступающий во втором по силе испанском дивизионе, осудил поведение игроков одной из своих молодежных команд, которая в минувшие выходные обыграла сверстников из спортивного клуба Atlético Menciano с необычайно крупным счетом 31:0.
«Руководство фонда «Кордовы» принесло извинения игрокам и тренерскому составу Atlético Menciano, а также членами их семей за произошедшее», – говорится в сообщении, опубликованном «бело-зелеными». По словам представителей клуба, для фонда и подконтрольной ему футбольной академии «Кордовы» воспитание правильных ценностей и уважения к соперникам по-прежнему играет более важную роль, чем добывание результата, пишет espanarusa.com.
Фонд футбольного клуба «Кордова» гарантирует, что будут приняты соответствующие меры, чтобы подобное больше не повторилось. «Задача тренеров, педагогов и родителей – научить юных игроков вести себя достойно как на футбольном поле, так и в повседневной жизни. При любом раскладе матча к соперникам нужно относиться с уважением», – сообщается в послании фонда.
В скором времени планируется провести акцию примирения, которая состоится на стадионе «Кордовы» Nuevo Arcángel во время матча первой команды.