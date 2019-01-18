Испания: ФК «Кордова» накажет игроков молодежной команды

ФК «Кордова», выступающий во втором по силе испанском дивизионе, осудил поведение игроков одной из своих молодежных команд, которая в минувшие выходные обыграла сверстников из спортивного клуба Atlético Menciano с необычайно крупным счетом 31:0.

«Руководство фонда «Кордовы» принесло извинения игрокам и тренерскому составу Atlético Menciano, а также членами их семей за произошедшее», – говорится в сообщении, опубликованном «бело-зелеными». По словам представителей клуба, для фонда и подконтрольной ему футбольной академии «Кордовы» воспитание правильных ценностей и уважения к соперникам по-прежнему играет более важную роль, чем добывание результата, пишет espanarusa.com.

Фонд футбольного клуба «Кордова» гарантирует, что будут приняты соответствующие меры, чтобы подобное больше не повторилось. «Задача тренеров, педагогов и родителей – научить юных игроков вести себя достойно как на футбольном поле, так и в повседневной жизни. При любом раскладе матча к соперникам нужно относиться с уважением», – сообщается в послании фонда.

В скором времени планируется провести акцию примирения, которая состоится на стадионе «Кордовы» Nuevo Arcángel во время матча первой команды.