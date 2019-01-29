Испания: фонд Дали протестует против известного сериала

Вторник, 29 Январь 2019 Испания Испания

Испания: фонд Дали протестует против известного сериала

Фонд «Гала-Сальвадор Дали» выступает против сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel).

Герои сериала – грабители, которые носят маски с лицом художника.

Сериал был спродюсирован Atresmedia в сотрудничестве с Vancouver Media, а позже права на него выкупила компания Netflix.

Из-за споров с фондом афишу фильма изменили, поскольку на ней персонажи представали в красных комбинезонах и масках с хорошо узнаваемыми длинными усами. С выходом сериала маски получили большую популярность в интернете, пишет euromag.ru.

Сейчас стороны ведут переговоры о правах на использование изображения каталонского художника. Создатели проекта считают, что не должны просить разрешения у фонда, поскольку речь идет о карикатуре, а не о реальном изображении, сообщает Noticia.tu.

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