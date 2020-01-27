Испания: Four Seasons Hotel Madrid принимает первые бронирования

Остановиться в первом отеле сети Four Seasons в Испании можно с 15 мая.

Новый мадридский отель, Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid, представляет собой объединение и полную реставрацию нескольких исторических зданий в самом сердце престижного района Каналехас, пишет euromag.ru.

Мадрид – город, который постоянно меняется и каждый раз туда хочется вернуться, чтобы открыть для себя что-то новое. Four Seasons расположен в нескольких шагах от нулевого километра, откуда отсчитывают все расстояния в Испании.

Постояльцы Four Seasons Hotel Madrid смогут остановиться в одном из 200 номеров или люксов. Особая гордость отеля – роскошный люкс Royal Suite с высокими потолками и множеством исторических деталей. Спа-центр отеля будет самым большим в городе и займёт четыре этажа здания, а также будет располагать крытым бассейном, террасой, с которой можно любоваться видом на крыши Мадрида, восемью кабинетами для процедур, салоном и круглосуточным фитнес-центром.