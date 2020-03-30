Испания: футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты

Понедельник, 30 Март 2020 Испания Испания

Испания: футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты

Лионель Месси заявил, что футболисты команды отказались от большей части зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Аргентинец рассказал, что игроки первой команды согласились на 70-процентное понижение оклада. Месси подчеркнул, что он и его одноклубники переведут деньги рядовым сотрудникам клуба, чтобы они смогли получить зарплаты в полном объеме.

При этом ранее сообщалось, что некоторые игроки «Барселоны» взбунтовалась из-за просьбы руководства отказаться от части зарплаты на фоне наступившей в чемпионате Испании паузы, вызванной пандемией коронавируса. Месси в обращении заметил, что это не соответствовало действительности и футболисты с самого начала собирались отдать деньги, но для того, чтобы уладить формальности, требовалось время.

На сокращение зарплат футболистов в результате наступившей из-за коронавируса паузы в лигах пошли многие европейские клубы. В частности, туринский «Ювентус» выручил на этом 90 миллионов евро.

Также о пользе урезания окладов российских футболистов ранее заявил бывший игрок национальной команды Александр Мостовой. По его мнению, наступило время для того, чтобы сделать суммы в контрактах спортсменов справедливыми.

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