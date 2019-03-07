Испания: гастрономический коворкинг набирает популярность

Гастрономический коворкинг был создан компанией Eatable Adventures, которая специализируется на гастрономических проектах, поддерживает предпринимателей, создающих свои кулинарные бренды, и организует встречи с инвесторами.

С момента своего открытия в 2016 году компания сотрудничала с более чем 22500 предпринимателями. Идея возникла у Хосе Луиса Кабаньеро, генерального директора компании, во время поездки в Сан-Франциско в 2013 году. «Мы должны способствовать популяризации испанских гастрономических компаний на международном рынке. На данный момент существует очень мало местных компаний, знаменитых за рубежом. Кроме того, мы производим некоторые продукты, а другие страны закупают их и продают под своим брендом. Мы должны кардинально поменять эту ситуацию", – говорит он.

В феврале 2016 года Хосе Луис и его команда создали Gastroemprenders, площадку для объединения талантливых кулинаров и перспективных проектов, которые в дальнейшем смогут найти инвесторов и превратиться в успешный стартап. Два года спустя было создано гастрономическое пространство Foodlab, которое является коворкингом с большой кухней, где создаются кулинарные шедевры в рамках новых проектов, и уютными офисами для делового общения и планирования. В 2018 году с коворкингом сотрудничали 500 предпринимателей, 25% из которых приехали в Мадрид из других стран. Партнером компании является сеть Food Business Angels Network с более чем 100 инвесторами, готовыми финансово поддержать новые проекты. Кроме того, каждые 3 месяца компания проводит мастер-классы, семинары с приглашенными профессионалами со всего мира, пишет espanarusa.com.

Один из резидентов Foodlab, Мигель Касас, рассказывает, что обрел финансовую и моральную поддержку именно здесь. Они с братом начали свой гастрономический бизнес в Берлине и 4 месяца назад переехали в Мадрид, где готовят креативные блюда кухонь мира на заказ в этом рабочем пространстве и уже пользуются популярностью среди местных жителей. В своей модели построения бизнеса они видят одни преимущества, продвигая идею свежих блюд с доставкой на дом. После переезда в Мадрид, Foodlab стал для них точкой опоры. «На данный момент мы используем это пространство не только как кухню, но и как офис для встречи с маркетинговыми компаниями и потенциальными инвесторами», – отмечает Мигель Касас.

Флоренс Элизабет, кондитер из Франции, много лет проживающая в Мадриде, благодаря коворкингу Foodlab исполнила свою мечту, оставив работу в финансовой сфере и начав заниматься своим самым страстным влечением – созданием сладостей. Здесь она обрела профессиональную поддержку, новых партнеров и начала изучать разнообразные направления кондитерского дела. Ее французские десерты с сезонными фруктами, которые можно заказать на дом в любом количестве, быстро обрели популярность в Мадриде.

Хосе Луис Кабаньеро, генеральный директор компании, акцентирует внимание на том, что в современном гастрономическом секторе происходит сдвиг парадигмы. Доставка на дом меняет бизнес-рынок, благодаря этому возникает все больше компаний, которые готовят блюда своего меню на кухне коворкинг-пространства, тем самым снижая до минимума затраты на аренду отдельного помещения. Главной целью компании на этот год является расширение сети гастрономических коворкингов в Испании и создание филиала в Лиссабоне.