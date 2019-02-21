Испания: где будет проходить премия Гойя

Организация этого события в Барселоне в 2000 году стало еще одним исключением.

Эксперты отмечают, что в этом году, благодаря проведению церемонии в Севилье, у публики, участников и организаторов кардинально изменилось отношение к выездным мероприятиям. Сотни севильских фанатов рассказывали о ежегодном разочаровании от невозможности присутствовать на церемонии и радости от сбывшейся мечты, актеры и режиссеры пришли в восторг от возможности сменить обстановку после долгих съемок, а организаторы отметили экономические преимущества. И теперь церемония вручения премии Гойя собирается отправиться в тур по Испании. Валенсия, Пальма-де-Майорка, Малага и Севилья уже работают над своими заявками проведения будущих церемоний. Мариано Барросо, президент Испанской академии кинематографических искусств, выразил готовность к переговорам с властями городов, пишет espanarusa.com.

«Мы достигли соглашения с Севильей, так как она отвечала трем основным требованиям: прямая коммуникация с Мадридом – штаб-квартирой проекта, подходящее пространство для проведения церемонии, которое вмещало 3000 человек, и гостеприимное отношение местных организаций», – рассказывает Барросо. Мэрия Севильи, в свою очередь, сообщила о том, что это было самое крупное мероприятие, проведенное в местном выставочном комплексе, и не скрывает своего желания повторять его, по крайней мере, раз в два года. На красной дорожке президент правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено заявил о желании принимать церемонию в регионе каждый год. Малага приняла эстафету, и Городской совет уже работает над возможностью организации события в следующем году. «Мы изучаем места и оцениваем расходы», – рассказывает советник по вопросам культуры, образования, спорта и молодежи Джемма дель Коррал.

Пальма-де-Майорка представляла свою заявку полтора года назад. Сейчас департамент Mallorca Film Commission готовит дополненную заявку совместно с региональным правительством, мэрией города, представителями отелей и транспортных компаний. «Мы обладаем пространством, способным принять 1800 гостей, лучшей транспортной логистикой и предложениями по размещению», – заявил Педро Барбадильо, директор Mallorca Film Commission.

Валенсия также готова презентовать свои цели и преимущества. Первый заместитель мэра Сандра Гомес сообщает о необходимости сделать культуру и искусство более доступными, а также о стремлении укрепить позиции Валенсии в секторе киноиндустрии и превратить города в один из популярных уголков киноискусства Испании.

Еще одним городом, который может войти в список претендентов на проведение, является Памплона в автономной области Наварра. Хосе Хавьер Лакунса Арраиса, управляющий директор Агентства по развитию культуры, спорта и отдыха в Наварре, участвовал во встрече с руководителями Академии кинематографических искусствв 2017 году. Однако пока не было предпринято никаких конкретных шагов, поэтому рано говорить о включение Памплоны в список на 2020 год.

Решение будет принимать Совет директоров Академии, следующее заседание которого состоится сегодня 19 февраля. Президент Академии сообщает о том, что они начинают изучать предложения городов, но решение будут принимать позже. На вопрос «Выгоднее ли проводить церемонию Гойя в другом городе?» он отвечает, что это проще, чем в Мадриде, потому что таким образом можно найти местных спонсоров и порадовать зрителей из других регионов.