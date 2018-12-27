Испания: где лучше всего провести новогоднюю ночь – 2019

Мадрид

Если вы проводите эти дни в Мадриде, то, помимо традиционной встречи Нового года на площади Puerta del Sol, можно отпраздновать новогоднюю ночь в одном из ресторанов города. Если вы хотите потратить менее 100 евро на человека, то подойдет тайский ресторан Oam Thong, где помимо закуски и трех ароматных блюд в меню входят кава и 12 виноградин, или аргентинский ресторан The Knife, в котором вас ждут новогоднее меню и шоу популярных диджеев.

Вы готовы потратить 100–200 евро? Проведите новогоднюю ночь в Enigmatium, где вам предложат ужин, красочное шоу и открытый бар, или в ресторане Las doce campanadas, здесь вместе с праздничным ужином для вас организованы веселые игры, караоке и другие развлечения.

Ресторан Goya – для тех, кто любит шик и располагает средствами: он находится в отеле Ritz и готовит ночь при свечах и меню из шести блюд. Еще одним эксклюзивным вариантом станет отель Orfila, в котором над ужином колдует шеф-повар Марио Сандоваль, а карта вин предлагает самые изысканные сорта.

Новый год с семьей в Мадриде можно отметить в Real Café Bernabéu, где детям обеспечены особое меню, развлечения и подарки, пишет espanarusa.com.

Если же вы хотите протанцевать всю ночь, то лучшие вечеринки проходят в клубах Joy Eslava, Shoko, Posada de las Ánimas, Mitty, Shangai Club и Kapital.

Барселона

Самые красочные вечеринки Барселоны проводятся в клубах Opium, Pacha, Otto Zutz, The Sutton Club, Club Catwalk, BLVD и Sala Bikini. Но если нескончаемой музыки и напитков из бара вам мало, отправляйтесь в ресторан с развлекательной программой. В Passion Show вы поужинаете и посмотрите футуристическое шоу-кабаре, в Gatsby – насладитесь изысканным меню, музыкальными и танцевальными представлениями, в El Mama Barcelona вас ждут отличная еда, талантливые артисты и дискотека.

В ресторане Shôko собираются молодые люди, чтобы провести ночь под хип-хоп, R&B и реггетон, а в ресторане Elephant – только самая элегантная публика, которая хочет насладиться фуа-гра или татаки с тунцом. Если же вы хотите отпраздновать ночь под жаркие латинские ритмы, отправляйтесь в Habana Barcelona, где вас ждут кубинская кухня, сальса и румба.

Валенсия

Одним из самых ярких развлечений в Валенсии может стать новогодняя программа Coliseo Winter Music на площади Toros: здесь пройдут концерты, шоу, игры и дискотека под лучшие хиты.

В клубе Delorean Lounge новогодний праздник будет длится 12 часов, начиная с 16:30, а в клубе La Escuela будут царить кумбия и регги – невозможно представить более веселую и энергичную вечеринку!

Совместить танцевальную ночь с новогодним ужином можно в Casino Cirsa, вечер здесь продлится до 04:00, или в Hard Rock Café – этот вариант предпочтут поклонники рока и живой музыки. В зале Palau Alameda, оформленном в стиле Нью-Йорка 1950-х, будет звучать музыка 1980-2000-х, а дресс-код будет строгим – вход только в элегантных черно-белых нарядах.

Аликанте

Замечательно провести новогоднюю ночь можно и в Аликанте – в центре города масса отличных клубов, среди них Golf (открытый бар и 4 танцплощадки) и Petimetre (открытый бар и дискотека до утра). Можно поужинать в ресторане Wiken’s, расположенном в Rambla Méndez Núñez, а затем отправиться в один из близлежащих пабов – La Plata, Baccus или Callejón – или сразу на танцы в Discoteca Club.

Если же вы хотите, чтобы в новогоднюю ночь вас совершенно «укачало», отправляйтесь на вечеринку на борту катамарана Prueba de Mareos, который всю ночь будет ходить вдоль побережья. Пассажиры на борту поужинают, съедят двенадцать виноградин, потанцуют и примут участие в розыгрыше двух авиабилетов в одну из европейских столиц.

Какой бы вариант новогодней ночи вы ни выбрали, главное – отметить праздник в отличном настроении и в компании дорогих вам людей. С Новым годом!