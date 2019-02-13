Испания, Германия и Франция заключили новый политический союз

Главной задачей этого союза, который некоторые эксперты назвали G3, станет устранение основных препятствий для развития экономики ЕС. Представители трех крупнейших европейских экономик на прошлой неделе разработали список, включающий в себя шесть позиций, которые станут ключевыми темами обсуждения G3.

Уход Великобритании из ЕС и враждебность по отношению к политике Брюсселя, проявляемая Италией после прихода к власти нового правительства, наносят ущерб стабильности Евросоюза. На этом фоне Испания ищет пути сближения с Германией и Францией, поддерживая их решения в отношении ключевых проблем. С созданием нового альянса эти связи между тремя странами стали еще более тесными. Источники министерств иностранных дел Испании, Германии и Франции сообщили, что в ходе встречи, состоявшейся неделю назад в посольстве Германии в Мадриде, было высказано множество интересных идей и предложений.

В частности, Германия и Франция предложили Испании присоединиться к Ахенскому договору о дружбе и сотрудничестве, подписанному канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце января. Этот пакт призван «оживить» исторически сложившиеся отношения между двумя странами (в его основу был положен подписанный в 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем Елисейский договор) с целью адаптировать их к новым обстоятельствам и актуальным проблемам. Кроме того, к участию в договоре приглашаются и другие страны-члены ЕС.

Также в рамках встречи государственный секретарь Испании по вопросам ЕС Марко Агириано и послы Франции и Германии наметили шесть областей сотрудничества, которые являются самыми проблемными для ЕС.

На первом месте находится проблема миграции, с которой столкнулись власти европейских государств в связи с массовым притоком беженцев с 2015 года. Париж, Берлин и Мадрид признали необходимость принятия совместных действий в области миграции, чтобы лучше координировать миграционные потоки, направленные в Европу. В этой области у Испании имеется большой опыт, пишет espanarusa.com.

Страны также собираются объединить усилия в области работы над бюджетом ЕС на период 2021–2027 год, который станет первым бюджетом, разработанным без участия Великобритании, что означает минус приблизительно 10 млрд евро в год.

Помимо этого, еще не достигнуто соглашение в области реформы валютного союза. Для этого власти стран договорились о проведении периодических встреч перед каждым европейским саммитом.