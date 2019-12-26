Испания: гигантская скульптура появилась на одной из площадей Мадрида

Настало время испанских городов. Работа каталонского скульптора Жауме Пленса под названием «Julia» прибыла на площадь Plaza de Colón в Мадриде, чтобы остаться там до декабря 2020 года. Скульптура высотой 12 метров представляет собой голову девушки. Выполнена она из полиэфирной смолы и белого мраморного порошка. По словам самого скульптора, так он хотел добавить этому месту «немного нежности». У нее закрыты глаза, что напоминает нам о том, что каждый должен взглянуть внутрь себя, пишет espanarusa.com.

Эта уникальная скульптура, которая временно меняет внешний вид площади, является объектом художественной программы, организованной мэрией Мадрида при поддержке фонда Fundación María Cristina Masaveu Peterson. В рамках этой программы было решено выставить на всеобщее обозрение скульптуру, выбранную по результатам публичного голосования. После целого года, который художественный объект проведет на площади, он станет частью коллекции фонда. «Эта голова напоминает скульптуры голов русалок, которые располагались на передней части старинных кораблей. Поэтому, благодаря ей, площадь превращается в своего рода корабль», - рассказывает Жауме Пленса.

Президент фонда Fundación María Cristina Masaveu Peterson сообщил, что в будущем скульптура будет путешествовать по другим городам, чтобы напомнить людям о величии искусства. Сам скульптор на протяжении всей своей карьеры хотел вывести искусство на улицы, чтобы как можно больше людей могло познакомиться с ним. Пластический художник Жауме Пленса считается талантливым скульптором, но он также знаменит и в литературном мире.