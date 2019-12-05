Испания: глава авиакомпании Iberia заочно подискутировал с Гретой Тунберг

Четверг, 05 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: глава авиакомпании Iberia заочно подискутировал с Гретой Тунберг

Президент авиакомпании Iberia Луис Гальего в среду прокомментировал заявления экоактивистов о том, что воздушный транспорт наносит непоправимый вред окружающей среде.

Отвечая на вопрос о том, какие бы слова он нашел, чтобы убедить Грету Тунберг в необходимости летать самолётом, Гальего заявил: «Это её право - выбирать, каким транспортом передвигаться». Однако он добавил, что, когда надо преодолеть расстояние свыше 1500 километров, достойной альтернативы самолёту просто не существует, пишет noticia.ru.

Он также отметил, что в отличие от автомобиля, самолёт ещё не скоро станет электрическим. «Электросамолёт будет, но потребуются годы, чтобы научиться перевозить такое число людей с помощью электроэнергии», - отметил он.

«Авиакомпании подвергаются большому давлению из-за выбросов CO2, хотя на воздушный трафик приходится всего 2,5%», - посетовал глава Iberia.

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