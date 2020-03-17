Испания: глава Каталонии заразился коронавирусом

Вторник, 17 Март 2020 Испания Испания

Испания: глава Каталонии заразился коронавирусом

Президент женералитата Каталонии Ким Торра заявил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня, 16 марта, сообщают каталониские СМИ.

Напомним, что в Испании коронавирусная инфекция распространяется бесконтрольно — власти не предприняли никаких упреждающих мер. На сегодняшний день в Испании зафиксированы 9,2 тыс. случаев заражения. Умерли 309 человек, выздоровели — 530, пишет regnum.ru.

Ранее сообщалось, что в Испании коронавирусом заразился глава испанского региона Мадрид Исабель Диас Аюсо. Кроме того, заразились два министра и супруга премьер-министра Педро Санчеса.

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