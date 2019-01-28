Испания – главное направление для музыкальных фестивалей

В первый раз цель Fitur Festivales заключалась в том, чтобы продемонстрировать тесные связи между туристическим и фестивальным сектором. По словам организаторов, в нынешнем году посыл Fitur Festivales заключается в том, чтобы представить Испанию как «главное туристическое направление живой музыки».

Мероприятия были организованы совместными усилиями Fitur, Spain Live Music и Ассоциацией музыкальных промоутеров (APM).

На Fitur Festivales состоялись круглые столы для профессионалов, а также мероприятия для широкой публики. Специалисты в области фестивального туризма обсудили актуальные тенденции. Среди прочего отмечается, что туроператоры всё чаще предлагают поездки на музыкальные фестивали, в том числе пакеты, которые включают не только билеты на фестиваль, но и проживание.

В Fitur отмечают, что Испания за последние три года поднялась с пятого на первое место в рейтинге фестивального туризма. Ежегодные темпы роста в этот период составляли порядка 70%, пишет noticia.ru.

Большинство туристов приезжают на концерты в Испанию из Великобритании (43%), а также из Франции (9%), Ирландии (6%) и США (6%). В среднем такие путешественники тратят в стране 300 евро.

Самый популярный тип размещения на фестивалях – кемпинг, однако всё чаще туристы, приехавшие ради концертов, останавливаются в гостиницах. В Мадриде в 2018 году отели предпочли 57%, в Барселоне – 56%.

В прошлом году число иностранных туристов, целью визита которых были музыкальные мероприятия по всему миру, выросло на 28%. В Испании рост составил 134%.

По данным за 2017 год в Испании на фестивалях побывало 26,6 млн человек, а сборы составили 328,9 млн евро.

Больше всего посетителей побывало на концертах в Андалусии (19%), Каталонии (17%) и Мадриде (16%). При этом на Каталонию приходится 20,4% сборов, на Мадрид – 16%, на Андалусию – 15%.