Испания: главные изменения в команде «Реал Мадрид» при Зидане

Перед матчем с «Сельтой» он инициировал значительные изменения по сравнению с теми, что были про Солари или Лопетеги, и которые, с его точки зрения, должны сделать команду снова лидером. Чтобы двигаться в ногу со временем, нужно меняться и подстраиваться под обстоятельства и знаменитому французу это вроде бы удалось.

Зидан лично выбирает тех, кто заслуживает играть, и несмотря на то, что иногда это рискованный выбор, чутье тренера не подводит. Было бы проще всего оставить в игре Тибо Куртуа, но француз поставил на Кейлора Наваса и не прогадал. Зизу, как называют Зинедина Зидана, хотел, чтобы Навас почувствовал свою значимость и ему это удалось, пишет espanarusa.com.

С оштрафованным Каземиро и травмированным Маркосом Льоренте Зидану пришлось использовать новую схему против «Сельты». Галл выбрал Луку Модрича и Тони Крооса в качестве центральной оси защиты и трех форвардов перед ними, то есть «Реал Мадрид» играл по схеме 4-2-3-1, в которой Иско находился позади центрального нападающего. Зизу в очередной раз продемонстрировал, что умеет подстраиваться под особенности каждого матча.

В «Реал Мадриде» понимают, что этот сезон у команды проходной, и мало кто может быть доволен нынешней кампанией, но при этом все рады возвращению Зидана. Его считают справедливым тренером, который умеет обращаться как со «звездами», так и с юными футболистами, что рождает особенную атмосферу во всем коллективе. У Зидана не бывает конфликтов вроде тех, что были у Солари с Иско и Марсело.

Зинедина Зидана особенно характеризует рвение к тому, чтобы все игроки были в игре и каждый в меру своих способностей вносил свой вклад в общее дело. Он старается в каждом поддерживать мотивацию, настаивая на важности работы в команде. Так «Реал Мадрид» смог победить дважды в 2017 году .

Что касается Иско и Марсело, ключевых игроков золотого периода мадридской команды, то при Солари они почти не играли, что Зидан старается исправить. Оба вышли на поле стадиона «Бернабеу» во время встречи с «Сельтой», ведь нет лучшего способа набрать форму, чем играть. При этом он не собирается делать из них неоспоримых лидеров – каждый должен доказать свою ценность на игровом поле.