Испания: главу Каталонии оштрафовали на 5,5 тыс. евро

Вторник, 30 Июль 2019 Испания Испания

Испания: главу Каталонии оштрафовали на 5,5 тыс. евро

Центральная избирательная комиссия Испании оштрафовала главу каталонского женералитета Кима Торру на 5 500 евро.

В частности, как следует из решения ЦИК, Торра распространял сообщения в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении, а также скрывающихся от испанского правосудия за пределами страны, сообщает РИА Новости.

В частности, 23 апреля в обращении, приуроченном ко дню святого Георгия, покровителя Каталонии, он заявил о "репрессиях Королевства Испания" и назвал "политическими" суды над подозреваемыми в преступлениях в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года. В этот же день Торра написал поздравительное электронное письмо чиновникам, в котором он раскритиковал применение испанскими властями 155-й статьи конституции (что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление Мадрида) после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. Кроме того, в послании Торра обратил внимание, что в празднованиях в Каталонии не могут принять участие бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и другие бывшие члены его кабинета, находящиеся за пределами Испании и в заключении.

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